Soutien social, investissements, agriculture… les annonces fortes d’Akhannouch

Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a affirmé que le gouvernement continue de respecter ses engagements, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour bâtir un Etat social fort garantissant la dignité et la justice.

S’exprimant lors de la neuvième étape de la tournée de communication « Massar Al-Injazat », organisée dimanche par le parti dans la commune de Tissa (province de Taounate), Akhannouch a souligné que plus de 4 millions de familles bénéficient aujourd’hui du soutien social direct, qui varie entre 500 et 1.200 dirhams par mois, en plus d’un appui spécifique destiné aux familles ayant des enfants, versé en fin de mois.

Il a ajouté que plus de 4 millions de salariés ont bénéficié d’augmentations de salaires dans les secteurs public et privé, tandis que 72.000 familles profitent désormais du programme d’aide au logement.

Le président du RNI a par ailleurs indiqué que la croissance économique du Maroc continue d’afficher un rythme proche de 5% par an, alors que le nombre de touristes devrait atteindre 20 millions en 2025, renforçant ainsi la position du Royaume comme l’une des principales destinations d’investissement en Afrique.

Concernant le secteur agricole, Akhannouch a affirmé que la région Fès–Meknès, en tant que pôle agricole majeur, connaît cette année une saison prometteuse, avec une production d’olives attendue de 2 millions de tonnes et une baisse notable des prix de l’huile d’olive.

Il a précisé que le gouvernement vise à réguler les prix à travers l’adoption de semences subventionnées et l’introduction de nouvelles variétés de céréales et de légumineuses pour garantir l’abondance des produits alimentaires à des prix raisonnables.

S’agissant de l’eau, il a mis en avant l’importance du barrage M’Daz, dont les travaux sont achevés avant les délais prévus. Ce projet permettra l’irrigation de 10000 hectares dans la plaine de Saïs, avec 20000 hectares supplémentaires programmés, tout en précisant que 90 % des bénéficiaires sont de petits agriculteurs.

Le projet ayant généré 400.000 journées de travail, contribuera à créer 10.000 emplois et permettra d’augmenter le revenu agricole de 30.000 à 50.000 dirhams par hectare.

En matière de santé, Akhannouch a indiqué que le centre médical local de Bensouda (Fès) est prêt à ouvrir, tandis que l’hôpital de jour d’Ifrane sera inauguré avant la fin de l’année.

Les années 2027 et 2028 verront l’ouverture de plusieurs projets sanitaires majeurs, dont l’hôpital provincial de Bensouda à Fès, l’hôpital Ibn Al-Hassan de psychiatrie, l’hôpital de spécialités de Meknès et l’hôpital provincial de Boulemane, a-t-il fait savoir .

Concernant le secteur industriel, il a fait savoir que la région Fès–Meknès a enregistré des indicateurs positifs grâce aux efforts continus du gouvernement pour renforcer son attractivité.

Ces efforts ont permis l’ouverture de nouvelles usines, l’installation de grandes entreprises et la création de zones industrielles modernes. Ces investissements devraient générer plus de 19.000 emplois dans les secteurs des énergies renouvelables, du textile, de l’aéronautique et de la production d’huiles, ce qui se traduira par une amélioration des conditions de vie des habitants et un revenu stable pour plus de 19.000 familles, a-t-il détaillé.

Au sujet du tourisme, Akhannouch a rappelé que le secteur constitue un moteur essentiel de l’économie régionale grâce aux efforts gouvernementaux ayant permis l’ouverture de nouvelles lignes aériennes internationales directes, ce qui a entraîné une hausse significative du nombre de touristes et favorisé la création d’emplois dans les zones urbaines et rurales.

De son côté, le membre du bureau politique du RNI et ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, a affirmé que la dynamique que connaît la région Fès–Meknès résulte d’un processus stratégique initié avec le Plan Maroc Vert et qui se poursuit avec la stratégie Génération Green, qui place l’eau et la jeunesse rurale au centre de ses priorités.

Il a précisé que le gouvernement a mis en œuvre une politique de l’eau rigoureuse conformément aux Hautes Orientations Royales, soulignant qu’en cinq ans, environ 25.000 hectares ont été équipés en irrigation goutte-à-goutte dans la région, et que 50.000 hectares supplémentaires sont programmés en irrigation complémentaire.

Selon lui, la région bénéficiera également de plus de 60.000 hectares supplémentaires dans le cadre du grand projet d’irrigation du Saïss.

Revenant sur la reconstitution du cheptel national, le ministre a indiqué qu’un vaste chantier est en cours, doté d’un budget global de 12,8 milliards de dirhams, précisant qu’à ce jour, environ 912.000 éleveurs en ont bénéficié, et 4 milliards de dirhams ont été dépensés à l’échelle nationale.

Dans la région Fès–Meknès, 5 millions de têtes de bétail ont été recensés, et 500 millions de dirhams ont été mobilisés pour soutenir les éleveurs, dont 75% sont des petits agriculteurs.

Pour sa part, le membre du bureau politique du RNI et ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidan, a souligné que la région Fès–Meknès connaît une véritable dynamique d’investissement, qui sera renforcée par un grand projet industriel dans le textile et la confection en partenariat avec un groupe chinois, contribuant à renforcer la compétitivité de la région et à redonner à Fès sa place historique dans cette industrie.

Il a également indiqué que le port Nador West Med offrira une plateforme stratégique pour l’exportation des produits régionaux, faisant de Fès-Meknès un pôle industriel et logistique prometteur.

De son côté, le président de l’Organisation de la Jeunesse du RNI et secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Saadi, a affirmé que Fès–Meknès est une région de référence pour l’artisanat et les produits du terroir, saluant les efforts des artisans dans la préservation du patrimoine et la mise en œuvre des différents chantiers.

Il a précisé que la région compte plus de 150.000 artisans et bénéficie de la formation de 2000 jeunes dans le cadre de l’apprentissage professionnel.

Saadi a également salué les efforts du gouvernement dans la généralisation de la protection sociale, le soutien au logement, l’appui aux artisans et aux éleveurs, ainsi que dans l’ouverture de programmes de formation.

Quant au coordinateur régional du parti, Mohamed Chouki, il a souligné que toutes les composantes du RNI œuvrent dans le même esprit pour traduire les Orientations Royales en projets concrets.

Il a indiqué que la carte sanitaire nationale est en cours de refonte à travers la construction de nouveaux CHU, la mise à niveau de plus de 1400 centres de santé de proximité et la réalisation du plus grand hôpital d’Afrique : le nouveau complexe Ibn Sina.

Chouki a ajouté que 11 millions de Marocains bénéficient désormais de la couverture sanitaire, 4 millions de familles du soutien social direct, et 1,5 million de fonctionnaires ont profité d’augmentations salariales pour la première fois depuis 2010.