Système de santé : Akhannouch insiste sur la régionalisation et l’efficacité des services

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mercredi 7 janvier 2026 à Rabat, une réunion du comité de pilotage de la réforme du système de santé national, consacrée au suivi de la mise en œuvre des différentes composantes de ce chantier stratégique, qui bénéficie de la Haute Sollicitude Royale, et constitue l’un des piliers des réformes structurelles majeures que connaît le Royaume.

Le Chef du gouvernement a affirmé au début de cette réunion que le gouvernement poursuit sa mobilisation totale, en harmonie avec les Hautes Orientations Royales, en vue de jeter les fondements d’un système de santé intégré, équitable et efficient, plaçant la santé du citoyen au cœur de ses priorités.

Le Chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance capitale de l’implication de l’ensemble des intervenants, aux niveaux central et régional, pour assurer le succès de la mise en œuvre des Groupements Sanitaires Territoriaux (GST), en tant que mécanisme pivot pour promouvoir le système de santé national et apporter des solutions pratiques et durables aux contraintes structurelles que connait le secteur.

Il a relevé à cet égard que la dimension régionale constitue une profonde conviction gouvernementale pour renforcer la gouvernance du secteur de la santé et garantir la complémentarité fonctionnelle et l’harmonie institutionnelle entre les différentes structures de santé au sein de chaque région.

Le Chef du gouvernement a également appelé à accélérer la cadence de la mise en œuvre des projets de santé de grande envergure, a leur tête les projets de construction des Centres Hospitaliers Universitaires.

Au cours de cette réunion, il a principalement été procédé au suivi de la mise en place des conditions préliminaires nécessaires pour la mise en œuvre des onze (11 ) GST, dont les décrets de mise en service effective ont été adoptés par le Conseil de gouvernement au mois de décembre 2025.

Il a ainsi été procédé à l’examen des différentes mesures organisationnelles et institutionnelles à même de permettre le lancement des GST, en association avec les partenaires sociaux, en vue de préparer la tenue des conseils d’administration de ces groupements avant le passage effectif à l’étape de mise en œuvre.

Les GST permettront d’élaborer des programmes médicaux régionaux intégrés prenant en considération des spécificités territoriales. Ils contribueront également à renforcer et diversifier l’offre des prestations de santé, à améliorer l’organisation du parcours de prise en charge sanitaire, ce qui aura un impact direct sur la qualité des services offerts aux citoyens.

Cette réunion a par ailleurs été l’occasion de prendre connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’uniformisation du système d’information des établissements de santé au niveau des régions du Royaume, en plus du suivi du programme d’urgence pour la réforme du système de santé, basé sur dix projets majeurs, de nature à améliorer la qualité des prestations de santé à court terme et restaurer la confiance dans les établissements de santé publics.

Le Comité a d’autre part examiné l’état d’avancement des projets de mise à niveau des établissements de santé. Les deux Centres Hospitaliers Universitaires de Laayoune et de Rabat devraient ainsi être prêts durant l’année en cours, alors que les travaux au niveau de dix autres projets seront achevés en février 2026 pour une capacité d’accueil supplémentaire de 1430 lits. Les travaux relatifs à dix autres projets seront achevés à la fin de l’année 2026 pour une capacité d’accueil supplémentaire de 1637 lits.

Concernant la mise à niveau des centres de santé de proximité au niveau national, le taux de réalisation du projet a atteint 81%, après l’achèvement de la mise à niveau de 1130 centres de santé, dans la perspective de terminer les travaux au niveau de 1400 centres à la fin du mois courant de janvier.

La deuxième phase de ce programme sera lancée cette année, portant sur la mise à niveau de 1600 centres de santé de proximité, avec l’achèvement des travaux au niveau de 500 centres au cours de cette année.

Ont pris part à cette réunion, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Amine Tehraoui, ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, ainsi que des représentants du secrétait général du gouvernement, et M Hassan Boubrik, directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.