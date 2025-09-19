Botola: le WAC et l’USYM ne se départagent pas

L’Union Yacoub El Mansour et le Wydad de Casablanca se sont neutralisés sur le score d’un but partout (1-1), en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, saison 2025-2026, vendredi au stade olympique à Rabat.

Les locaux ont ouvert le score par le biais d’El Mehdi Balouk (45+4), alors que le WAC a égalisé grâce à Christopher Lorch (51e).

Suite à ce match nul, le club rbati décroche son premier point en D1 et se positionne provisoirement dans le peloton de la huitième place, composé de quatre autres équipes. Les Rouges, eux, rejoignent provisoirement l’AS FAR et le Raja Casablanca à la deuxième place (4 pts).

S.L