Coupes africaines : RSB, AS FAR et OCS en quête d’exploits, le Wydad exempté du premier tour

La Renaissance de Berkane et l’AS FAR, engagées dans la Ligue des champions, et l’Olympic de Safi, qui joue la Coupe de la confédération africaine de football (CAF), s’élancent dès ce vendredi dans le premier tour préliminaire, à l’exception du Wydad de Casablanca exempt de ce tour en C2, grâce à son classement continental.

Le public marocain aspire à ce que ces clubs signent des performances similaires à celles des différentes sélections nationales, ayant signé des résultats impressionnants cette année, couronnés par le sacre de l’équipe du Maroc au Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux et la qualification des Hommes de Walid Regragui pour la phase finale du Mondial-2026.

Pour le match aller en C1, les Oranges se déplacent chez le club togolais de l’ASC Kara, alors que les Militaires joueront les matches aller et retour contre le club gambien de Real de Banjul, au Stade Olympique à Rabat.

Les coéquipiers du vétéran Mounir Mhamdi veulent signer un bon résultat à l’extérieur, avant de jouer le match retour à domicile et entamer du bon pied leur nouveau rêve africain et confirmer leur stature après leur excellent parcours en Coupe de la CAF.

Pour y arriver, les Berkanis mettront à profit leur expérience cumulée en compétitions africaines et leur effectif aguerri et talentueux, sous la houlette du chevronné Mouin Chaabani. En cas de victoire, la RSB jouera le 2e tour préliminaire contre le vainqueur du duel entre les Béninois Dadjè et le club champion de la Libye, en octobre prochain.

De son côté, l’AS FAR s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, en affrontant le Real de Banjul en aller/retour à Rabat, suite à une décision de la CAF qui n’a pas homologué le stade de l’Indépendance à Bakau.

Le club de la capitale aura ainsi l’occasion d’entamer son parcours par une qualification au prochain tour, où il affrontera le vainqueur du match entre le vice-champion de Libye et Horoya Conakry guinéen.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la quête de l’AS FAR d’une place à la phase de groupes, afin de retrouver son aura sur le plan continental et hisser les couleurs nationales dans l’une des plus prestigieuses compétitions africaines.

En Coupe de la CAF, l’Olympic de Safi se déplacera au Niger pour défier l’ASN Nigelec, ce vendredi, avant de le recevoir le 26 octobre.

Le club abdi, vainqueur de la Coupe du Trône, ambitionne de réaliser une qualification qui boostera son groupe et le motivera pour une suite de parcours fructueuse.

En cas de qualification, l’OCS jouera en deuxième tour préliminaire contre le vainqueur du match entre le Stade tunisien et le club mauritanien de SNIM.

L’autre représentant du Maroc en C2, le Wydad de Casablanca est exempt de ce tour et devra jouer, en deuxième tour préliminaire, contre le vainqueur du match entre les Nigériens de Kwara United et les Ghanéens d’Asante Kotoko.

Le football marocain a marqué ces dernières années les compétitions africaines interclubs, une réputation qu’il incombe aux quatre clubs en lice cette année de défendre et d’honorer.