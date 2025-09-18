Sport

Mondiaux d’athlétisme (800 m) : la Marocaine Assia Raziki en demi-finales

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 septembre 2025 - 14:48
Par LeSiteinfo avec MAP

L’athlète marocaine Assia Raziki s’est qualifiée, jeudi, pour les demi-finales du 800 m lors des championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent jusqu’au 21 septembre à Tokyo.

Raziki (28 ans) a occupé la deuxième place de la série 1 avec un chrono de 1:59.82 derrière la Britannique Keely Hodgkinson (1:59.79).

L’autre marocaine engagée dans ce concours, Soukaina Hajji, a été éliminée en finissant 8è de la 4è série après avoir réalisé un chrono de 2:06.80.

Les trois premières de chaque série ainsi que les athlètes qui ont signé les trois meilleurs chronos assurent leur qualification pour les demi-finales de ce concours, prévues vendredi.


