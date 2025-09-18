Soufiane El Bakkali : « Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le double champion olympique et du monde, le Marocain Soufiane El Bakkali a fait part, jeudi, de sa satisfaction après la médaille d’argent qu’il a remportée lundi dernier en finale du 3.000 m steeple lors des Mondiaux de Tokyo, assurant que son objectif futur est de défendre dignement les couleurs nationales lors des prochaines échéances.

« Je suis satisfait de la médaille d’argent, même si ces dernières années, je suis devenu habitué à monter sur la plus haute marche du podium du 3.000 m steeple », a indiqué El Bakkali dans des déclarations à la presse à son arrivée à l’aéroport Rabat-Salé après avoir pris part aux championnats du monde à Tokyo.

« Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé avant de franchir la ligne d’arrivée. L’or m’a échappé à la dernière minute », a dit El Bakkali, qui a été accueilli à son arrivée, notamment, par le Secrétaire général de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA), Mohamed Ghizlane, ainsi que d’autres membres de la Fédération.

« J’étais prêt à 100pc pour cette course. Je n’ai pas bien franchi la dernière barrière », a ajouté El Bakkali, double champion olympique (Tokyo-2020 et Paris-2024), relevant que la déception qu’il ressent après avoir terminé deuxième s’explique par les « préparations intenses » qu’il a effectuées cette année afin de conserver son titre mondial.

« J’ai félicité le Néo-Zélandais Geordie Beamish, qui a été sacré champion du monde. J’ai tourné la page de cette déception et je me focalise désormais sur les prochaines échéances, notamment les championnats du monde et les Jeux olympiques », a poursuivi le médaillé d’or aux Mondiaux d’Eugène en 2022 et de Budapest en 2023, confiant.

De son côté, Karim Tlemssani, entraîneur de Soufiane El Bakkali, a indiqué que l’objectif de Soufiane, N.1 mondial du 3.000 m steeple, à Tokyo était de ramener la médaille d’or. Selon lui, « Soufiane s’est préparé comme il se doit pour les Mondiaux de Tokyo », faisant savoir qu' »après la course, la déception était indescriptible, mais avec le recul, nous avons accepté cette deuxième place. C’est ça le sport ».

El Bakkali a décroché la médaille d’argent du 3.000 m steeple, en 8 min 33sec 95/100è. Le titre mondial a été remporté par Beamish avec un chrono de 8min 33sec 88/100è. Le bronze est revenu au Kényan Edmund Serem (8:34.56).

El Bakkali, maître incontesté du 3.000 m steeple, a bien géré la course avant de s’effondrer dans les derniers mètres face à son rival néo-zélandais, éliminé en série aux JO l’été dernier.

Soufiane El Bakkali compte à son actif également une médaille d’argent aux mondiaux de Londres-2017 et une en bronze aux Mondiaux de Doha-2019.