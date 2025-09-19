Mondiaux d’athlétisme (800m) : Assia Raziki éliminée en demi-finale

Par LeSiteinfo avec MAP

L’athlète marocaine Assia Raziki a été éliminée, vendredi, en demi-finale du 800 m lors des championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent jusqu’au 21 septembre à Tokyo.

Raziki a coupé la ligne à la septième place de la série 2 avec un chrono de 1:57.87.

Les deux premières de chaque série ainsi que les athlètes qui ont signé les deux meilleurs chronos assurent leur qualification pour la finale de ce concours, prévue dimanche.