Sport

Mondiaux d’athlétisme (800m) : Assia Raziki éliminée en demi-finale

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 septembre 2025 - 14:05
Par LeSiteinfo avec MAP

L’athlète marocaine Assia Raziki a été éliminée, vendredi, en demi-finale du 800 m lors des championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent jusqu’au 21 septembre à Tokyo.

Raziki a coupé la ligne à la septième place de la série 2 avec un chrono de 1:57.87.

Les deux premières de chaque série ainsi que les athlètes qui ont signé les deux meilleurs chronos assurent leur qualification pour la finale de ce concours, prévue dimanche.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 septembre 2025 - 14:05


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page