Raja-AS FAR : les autorités sur le qui-vive

La ville de Casablanca connaît, ce mercredi, une grande mobilisation des autorités à l’occasion du match très attendu entre le Raja de Casablanca et l’AS FAR, comptant pour la deuxième journée de la Botola.

Comme constaté par Le Site info, un dispositif sécuritaire a été mis en place pour accueillir les supporters des deux équipes et sécuriser leur accès au Complexe Mohammed V. Les autorités ont ainsi installé plusieurs barrages, notamment aux entrées de la ville, au niveau des artères menant au stade et dans les ruelles autour du complexe.

A noter que le match Raja–AS FAR débutera à 20h00. Ce face à face aura un caractère spécial, compte tenu du début de saison réussi du Raja et de l’AS FAR, qui se sont imposés lors de la première journée, respectivement face au FUS Rabat (2-0) et à l’Union Yacoub El Mansour (2-0), leur permettant de se côtoyer en première place du classement avec trois points, aux côtés de la Renaissance de Berkane, du Wydad de Casablanca et du Maghreb de Fès, une proximité qui rajoute plus de suspense au match.

N.M.