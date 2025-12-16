CAN 2025. Pape Thiaw : « Nous arrivons au Maroc avec ambition et détermination »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Sénégal, champion d’Afrique en 2021, s’avance vers la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) avec l’ambition de reconquérir son trône continental et de confirmer son statut de référence du football africain.

Sous la houlette du sélectionneur Pape Thiaw, nommé en décembre 2024, les Lions de la Téranga entament un nouveau cycle marqué par un savant mélange d’expérience et de jeunesse.

« Nous voulons bâtir sur l’héritage de la génération dorée tout en insufflant une nouvelle énergie », a affirmé Pape Thiaw à la presse, à quelques jours du coup d’envoi de la compétition.

Le technicien prône un style de jeu basé sur la rigueur défensive, le pressing haut et la verticalité dans les transitions, tout en s’appuyant sur une défense expérimentée portée par Kalidou Koulibaly. Il mise aussi sur la vitesse et la créativité de ses attaquants, notamment Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson, pour déséquilibrer les blocs adverses.

Cette dynamique offensive s’est illustrée lors des derniers matchs préparatoires. Les Lions ont livré une large victoire face au Kenya (8-0), confirmant l’efficacité et la cohésion d’un groupe en confiance. De même, ils avaient également signé une prestation solide face au Brésil, malgré la défaite (0-2), démontrant leur capacité à rivaliser avec l’une des sélections les plus prestigieuses au monde. Deux performances qui témoignent de la montée en puissance d’une équipe déterminée.

Dans cette dynamique, le Sénégal s’appuie sur ses cadres expérimentés, notamment Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Édouard Mendy, tout en intégrant une nouvelle génération prometteuse incarnée par Pape Matar Sarr, Rassoul Ndiaye, Assane Diao et Antoine Mendy.

Classés 19e au classement FIFA mondial et 2e en Afrique derrière le Maroc, les Lions de la Téranga figurent parmi les favoris de cette CAN 2025.

« La CAN est un tournoi difficile et nous devons arriver prêts, solides et concentrés. Le groupe en a pleinement conscience : nous allons au Maroc avec ambition et détermination », a déclaré, à cet égard, le sélectionneur sénégalais.

Logé dans le Groupe D, le Sénégal lancera sa campagne le 23 décembre 2025 contre le Botswana, avant de se mesurer à la République démocratique du Congo le 27 décembre, puis au Bénin le 30 décembre.

Fort d’un palmarès riche: quart de finaliste de la Coupe du monde 2002, finaliste en CAN 2002 et 2019, un sacre continental en 2021 et un titre du CHAN 2022, le Sénégal aborde cette édition 2025 avec la volonté affirmée de poursuivre son ascension et l’espoir d’offrir au pays une nouvelle épopée dorée.