CAN 2025 : selon un média français, le Maroc est ultra-favori

A la veille du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui sera donné le 21 décembre à Rabat, les Lions de l’Atlas sont “ultrafavoris” pour soulever le trophée de cette 35è édition, affirme lundi la chaîne d’information France24.

Parmi les vingt-quatre nations en lice, “les Lions de l’Atlas sont tout simplement les ultrafavoris” pour succéder à la Côte d’Ivoire, sacrée chez elle en 2024, écrit la chaîne d’information sur son site internet.

L’auteur de l’article explique à cet égard que le Maroc est la première équipe africaine au classement mondial de la Fifa (12e), la première équipe du continent à avoir atteint les demi-finales d’une Coupe du monde et que le Royaume peut aussi se targuer d’une série de 18 victoires consécutives, record absolu dans l’histoire du football mondial.

Le sélectionneur national Walid Regragui dispose d’une vraie armada pour parvenir à son objectif, fait-il observer, notant qu’avec son réservoir, il pourrait même composer deux onze compétitifs, notant que la présence de plusieurs sélections majeures du football africain promet une compétition relevée où chaque détail pourrait faire la différence dans la course au titre.