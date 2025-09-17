Athlétisme : le neveu de l’international marocain Hassan Nader, champion du monde du 1500m (VIDEO)

Le Portugais Isaac Nader, neveu de l’ex-international marocain Hassan Nader s’est imposé, mercredi, en finale du 1.500 m lors des championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent à Tokyo. Le champion portugais a coupé la ligne en 3 min 34 sec 10 au bout du sprint.

Le demi-fondeur de 26 ans devance le Britannique Jake Wightman (3:34.12) et le Kényan Reynold Cheruiyot (3:34.25). Le champion du monde en titre, le Britannique Josh Kerr, blessé lors de la course, termine à la 14e et dernière place avec un chrono de 4:11.23.