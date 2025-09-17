Sport

Benatia tacle le Real Madrid : « Sept ans après, encore un penalty discutable au Bernabéu »

Rédaction M17 septembre 2025 - 11:17

Medhi Benatia a exprimé sa déception après la défaite de l’OM face au Real Madrid, concédée sur deux penalties.
Selon lui, « le premier ne souffre d’aucune contestation », mais le second est « très sévère », car le défenseur touche d’abord le ballon avant que celui-ci ne heurte son bras.

L’ex-international marocain a rappelé qu’il n’avait plus joué au Bernabéu depuis sept ans et qu’à l’époque, avec la Juventus, l’histoire s’était déjà répétée avec un penalty « discutable ».

Benatia a ajouté qu’il aurait préféré « perdre sur deux gestes de classe de Kylian Mbappé » plutôt que sur des décisions arbitrales douloureuses. Il a toutefois tenu à souligner la prestation de son équipe, réduite à dix et encore en construction, estimant que les joueurs n’avaient « pas à rougir » face au Real.


