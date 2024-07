OM : le départ d’Azeddine Ounahi est acté, selon l’Equipe

L’international marocain Azeddine Ounahi, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027 risque de plier bagage et quitter le club cet été. Selon l’Equipe, le départ du joueur est acté.

Le club qatarien d’Al Sadd aurait fait une offre alléchante au joueur marocain de 24 ans. Le club saoudien d’Al Ittifaq aurait également venu aux renseignements, rapporte la même source.

«Benatia et la direction de l’OM continuent de prospecter dans les différents championnats du top 4 pour trouver un point de chute attrayant à Ounahi», souligne l’Equipe.

«Si le joueur a des contacts à l’étranger on respectera son choix s’il veut partir. Il n’a pas été écarté et on a beaucoup de respect pour lui», a déclaré l’ex capitaine des Lions de l’Atlas au Site info. Affaire à suivre.