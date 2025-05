Finale de la Ligue des Champions : PSG ou Inter ? Mehdi Benatia a tranché !

Lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Mehdi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, a été interrogé sur l’équipe qu’il soutiendra lors de la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l’Inter Milan le 31 mai prochain.

Bien qu’il entretienne de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Giuseppe Marotta, dirigeant de l’Inter Milan qui l’avait recruté à la Juventus, Benatia a exprimé son souhait de voir l’OM rester le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions.

Il a déclaré. « Mais si je dois balancer en étant aujourd’hui à l’OM, il y a quelque chose de spécial chez nous comme vous le savez, c’est qu’à ce jour on est les seuls. Et j’aimerais bien qu’au mois de septembre ça continue comme ça, c’est clair et net. »

Cette déclaration reflète la fierté de Benatia pour l’histoire européenne de l’OM et son désir de préserver l’unicité du club dans le football français.