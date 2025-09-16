C1: Kylian Mbappé offre la victoire au Real Madrid face à l’OM

Le Real Madrid a renversé la situation et s’est imposé face à l’Olympique de Marseille lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions.

Weah avait ouvert le score pour les visiteurs à la 22ᵉ minute, mais Mbappé a rapidement égalisé sur penalty à la 28ᵉ. Après la pause, les hommes de Xabi Alonso ont touché une deuxième fois le poteau avant que le match ne bascule. Réduits à dix après l’expulsion de Carvajal à la 71ᵉ, les Madrilènes ont malgré tout trouvé les ressources pour s’imposer au Bernabéu. Mbappé, encore lui, a inscrit le but du 2-1 sur penalty à la 81ᵉ, atteignant ainsi la barre des 50 réalisations avec le Real Madrid et prolongeant la série de victoires du club en ce début de saison (5 sur 5).

Avec cette victoire, le Real Madrid inscrit une nouvelle page de son histoire en atteignant la 200ᵉ victoire en Ligue des Champions.

N.M.