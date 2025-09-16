Ligue des Champions: le Marocain Anouar Ait El Hadj buteur face au PSV

Par LeSiteinfo avec MAP

Le joueur marocain Anouar Ait El Hadj a marqué un but lors de l’exploit à l’extérieur de l’Union Saint-Gilloise (USG) face au PSV Eindhoven (1-3), mardi lors de la première journée en phase de ligue en Ligue des Champions de football.

Le milieu offensif marocain (23 ans) a signé la deuxième réalisation de l’équipe belge à la 39e minute de jeu, lorsqu’il a profité d’une perte de balle pour s’engouffrer dans l’axe de la défense néerlandais avant de placer le ballon hors de portée du gardien Matej Kovar.

Promise David avait ouvert la marque pour les Bruxellois à la 9e minute sur coup franc, alors que le troisième but unioniste a été inscrit par Kevin Mac Allister qui a surgit sur corner pour prolonger un ballon dévié par son coéquipier Rodriguez (81e). Van Bommel a ensuite réduit la marque pour le PSV dans la dernière minute du temps réglementaire (90e).

Il s’agit du tout premier match de Ligue des champions de l’histoire de l’USG, qui démarre parfaitement sa phase de ligue. Le club belge accueillera Newcastle lors du prochain match, le mercredi 1er octobre.

S.L.