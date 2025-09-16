État de santé de Nayef Aguerd : le point de l’OM

Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Bel-Abbès Bouaissi, a fait le point sur l’état de santé de l’international marocain Nayef Aguerd, après la blessure qu’il a subie à la tête lors du dernier match de son équipe contre Lorient.

La blessure survenue samedi dernier a entraîné l’activation du protocole de « commotion cérébrale » prévu par la réglementation, ce qui l’a empêché de figurer sur la feuille de match pour affronter le Real Madrid, mardi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Dans des déclarations exclusives au Site Info Sport, Blaabass Bouaissi a indiqué : « Aguerd a subi une légère blessure à la tête contre Lorient. Dans ce genre de situation, un protocole spécifique est appliqué pour garantir sa sécurité. Pour l’instant, il n’a pas pris part au déplacement à Madrid. »

Interrogé sur sa disponibilité pour le prochain choc du championnat français face au Paris Saint-Germain, dimanche, le responsable a précisé : « Aguerd sera étroitement surveillé. Nous aurons plus d’informations sur son état de santé au cours de la semaine afin de déterminer s’il pourra rejoindre l’équipe pour le match contre le PSG. »

Aguerd avait réalisé un début de saison prometteur avec l’Olympique de Marseille, marquant un but contre Lorient et contribuant ainsi à la victoire 4-0 de son équipe en Ligue 1.

Par Hamza El Amine