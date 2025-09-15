Botola: l’IRT et l’OCS se quittent bons amis

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Ittihad de Tanger et l’Olympic de Safi ont fait match nul, un but partout, lundi au stade du Village sportif de Tanger, en ouverture de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026). Les Mesfiouis ont ouvert le score à la 72e minute par le Sénégalais Moussa Kone, alors que les coéquipiers de Mohsine Moutaouali ont égalisé 6 minutes avant la fin de la rencontre par l’intermédiaire de Mohamed Saoud.

Ce match a été marqué par l’expulsion de Bilal El Ouadghiri (42e), Ennaama El Bellali (50e) et Amine El Ouaad (79e) de l’Ittihad de Tanger, et Yassine Kordani (29e) de l’Olympique de Safi.

Cette deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » se poursuivra mardi avec le match devant opposer le Kawkab Marrakech à la Renaissance Berkane.

S.L