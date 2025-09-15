Soufiane El Bakkali perd son titre mondial au 3000 m steeple à Tokyo

A la Une

Le double champion olympique et mondial marocain, Soufiane El Bakkali, a été devancé dans les derniers mètres de la finale du 3000 m steeple des Championnats du monde de Tokyo 2025, laissant le Néo-Zélandais Geordie Beamish s’emparer du titre.

Après une course très disputée, El Bakkali, qui visait la reconquête de son titre mondial, a été dépassé dans les 20 derniers mètres, terminant à la deuxième place.

Malgré cette défaite, Soufiane El Bakkali confirme son statut d’athlète marocain de haut niveau et demeure un symbole de constance et de performance dans l’athlétisme mondial.

Ce résultat marque un nouveau chapitre pour le 3000 m steeple marocain et prépare déjà le terrain pour les prochaines compétitions internationales.