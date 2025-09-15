Sport
A la Une

Soufiane El Bakkali perd son titre mondial au 3000 m steeple à Tokyo

Rédaction M15 septembre 2025 - 14:20

Le double champion olympique et mondial marocain, Soufiane El Bakkali, a été devancé dans les derniers mètres de la finale du 3000 m steeple des Championnats du monde de Tokyo 2025, laissant le Néo-Zélandais Geordie Beamish s’emparer du titre.

Après une course très disputée, El Bakkali, qui visait la reconquête de son titre mondial, a été dépassé dans les 20 derniers mètres, terminant à la deuxième place.

Malgré cette défaite, Soufiane El Bakkali confirme son statut d’athlète marocain de haut niveau et demeure un symbole de constance et de performance dans l’athlétisme mondial.

Ce résultat marque un nouveau chapitre pour le 3000 m steeple marocain et prépare déjà le terrain pour les prochaines compétitions internationales.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction M15 septembre 2025 - 14:20


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page