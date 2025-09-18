Le message de soutien d’Asmaa Lamnawar à Soufiane El Bakkali (PHOTO)

La chanteuse marocaine Asmaa Lamnawar a tenu à soutenir le champion Soufiane El Bakkali, après son échec à conserver son titre sur le 3000 mètres steeple aux Championnats du monde d’athlétisme, organisés récemment à Tokyo.

Lamnawar a choisi la fonction story de son compte officiel Instagram pour adresser un message à El Bakkali, dans lequel elle a écrit : « Tu nous as toujours rendus heureux et apporté de la joie à nos cœurs. L’or de Los Angeles 2028 t’attend, champion. »

À noter qu’El Bakkali a perdu la victoire sur le fil dans l’épreuve du 3000 mètres steeple, se contentant de la médaille d’argent derrière le Néo-Zélandais Geordie Beamish, premier avec un chrono de 8 min 33 s 88.