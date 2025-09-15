Mondiaux d’athlétisme de Tokyo : où et quand regarder la finale d’El Bakkali ?

Le Maroc sera bien représenté en finale du 3000 m steeple aux 20es Championnats du monde d’athlétisme, disputés à Tokyo. Le double champion du monde et champion olympique Soufiane El Bakkali, accompagné de son compatriote Salaheddine Ben Yazide, a validé son billet samedi pour la dernière course de la discipline, sur la même piste où El Bakkali avait décroché son premier sacre olympique, il y a quatre ans.

La finale, qui s’annonce particulièrement relevée pour El Bakkali face à une concurrence de taille, est prévue ce lundi 15 septembre 2025 à 13h55, heure marocaine. La finale en direct sera diffusée sur Arryadia TNT, France 2 et Eurosport.

Lors des qualifications, El Bakkali s’est imposé avec autorité dans la 3e série, qu’il a remportée en 8 min 26 s 99, devançant l’Éthiopien Lamecha Girma (8:27.79) et l’Américain Daniel Michalski (8:28.76).

Quant à Ben Yazide, il a brillé dans la 2e série en s’imposant avec un chrono de 8 min 27 s 21, devant le Néo-Zélandais Geordie Beamish (8:27.23) et l’Éthiopien Samuel Firewu (8:27.54).