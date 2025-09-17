Mondiaux d’athlétisme: Hassan Nader réagit à l’exploit d’Isaac, son neveu

A la Une

Isaac Nader, qui n’est autre que le neveu de l’ancien international marocain Hassan Nader, s’est imposé ce mercredi, en finale du 1.500 m lors des championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent à Tokyo.

Le champion portugais a coupé la ligne en 3 min 34 sec 10 au bout du sprint.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Hassan Nader a exprimé sa fierté suite à cet exploit, affirmant qu’il s’agit d’un résultat logique pour tout sportif qui travaille dur afin d’atteindre ses objectifs.

«Isaac vient d’une famille sportive par excellence. C’est le fils de mon frère Youssef, qui a évolué au plus haut niveau avec le Wydad et des clubs portugais», a-t-il assuré.

Le demi-fondeur de 26 ans devance le Britannique Jake Wightman (3:34.12) et le Kényan Reynold Cheruiyot (3:34.25).

À noter qu’aucun athlète marocain n’a pris part à la course, ayant été éliminés dès les phases qualificatives.

N.M.