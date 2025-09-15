Botola Pro: une bonne entame pour les grosses pointures, une belle prestation des promus

Par LeSiteinfo avec MAP

Les équipes qui se disputent habituellement le titre de la Botola Pro D1 « Inwi » de ont signé une bonne entame de la saison 2025-2026 dans sa première journée, tandis que les nouveaux promus ont montré leur ambition de concourir pour rester parmi l’élite du football national.

Le champion en titre, la Renaissance Berkane a débuté en grande pompe en battant le nouveau promu, l’Olympique Dcheira par 4 buts à 0, un résultat qui n’occulte pas le bon jeu de l’équipe de Souss, qui a signé une belle prestation malgré la défaite.

Face au Kawkab de Marrakech, le Wydad de Casablanca, qui jouait à domicile devant son public, a profité de cette opportunité pour décrocher difficilement les trois points de la victoire, devant une équipe coriace menée par l’entraîneur expérimenté Rachid Taoussi, qui va certainement apporter son expérience pour rivaliser avec les grandes équipes du championnat.

L’AS FAR a, de son côté, trouvé du mal à s’imposer face au promu, l’Union Yacoub El Mansour. Grâce à l’expérience des coéquipiers du capitaine Mohamed Rabie Hrimat, les Militaires ont eu raison de l’enthousiasme des hommes de Mehdi Jabiri, pourtant signataires d’une bonne performance pour leur première apparition en première division.

Le Raja Casablanca, bardé de joueurs expérimentés, a réussi à gagner le pari face au FUS de Rabat (2-0), affichant sa détermination à tourner la page de la disette de la précédente saison.

Dans les autres matchs, le Maghreb Fès a battu la Renaissance Zemamra (2-0), tandis que le Difaa d’El Jadida a concédé un nul blanc face au COD Meknès.

L’Ittihad Tanger et son hôte le Hassania Agadir se sont également quittés sur un match nul (1-1), à l’instar de la rencontre entre l’Olympic de Safi et l’Union de Touarga, qui s’est soldée par un match nul (1-1).