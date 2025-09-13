Coupe Davis : le Maroc mène 2 à 0 face à l’Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc mène par 2 à 0 face à l’Afrique du Sud, à l’issue des deux premiers simples de la première journée comptant pour le premier tour du Groupe mondial II de la Coupe Davis de tennis, disputée, samedi à Pretoria.

Les deux victoires du Maroc ont été l’oeuvre de Yassine Dlimi qui a pris le dessus face à Alec Beckley sur le score de 6-7, 7-6 et 6-2 et Taha Baadi tombeur de Marc Van Der Merwe (3-6, 6-1, 6-1).

Le Maroc signe ainsi un début parfait dans cette confrontation qui se tient les 13 et 14 septembre à Pretoria.

Le match des doubles sera joué dimanche et mettra aux prises Alec Beckley et Thando Longwe-Smit contre le tandem marocain formé de Yassine Dlimi et Younes Lalami Laaroussi, suivi du troisième match des simples entre le N.1 Sud-Africain, Alec Beckley, et Taha Baadi. Le quatrième match des simples opposera Marc Van Der Merwe à Yassine Dlimi.

La sélection marocaine de tennis avait assuré son maintien dans le Groupe Mondial II après sa victoire (4-0) face au Zimbabwe, en février dernier à Harare.