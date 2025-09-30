Verdict de la FIFA : l’Afrique du Sud s’excuse auprès de son peuple

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Association sud-africaine de football (SAFA) a présenté ses « excuses à la nation », suite à la décision de la commission de discipline de la FIFA de sanctionner les Bafana Bafana pour avoir aligné un joueur suspendu lors d’un match contre le Lesotho, en mars dernier.

« Nous présentons nos excuses à la nation pour cette erreur administrative et réfléchirons aux mesures à prendre à l’issue de notre campagne de qualification », explique la SAFA sur son site officiel.

La FIFA a déclaré que le match, disputé le 21 mars contre le Lesotho (2-0) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, était perdu par forfait par Bafana Bafana sur le score de 3-0.

La SAFA a également été condamnée à payer une amende de 10 000 francs suisses, tandis que le milieu de terrain Teboho Mokoena, « aligné par erreur », a écopé d’un avertissement.

Se disant « profondément déçue par cette issue inédite », l’Association entend déposer un appel officiel devant la Commission d’appel de la FIFA dans un délai de 10 jours.

L’Association a appelé tous les Sud-Africains à se mobiliser, durant cette phase finale et décisive des éliminatoires, derrière leur équipe qui devra affronter le Zimbabwe, le 10 octobre à Durban, puis le Rwanda, le 14 octobre à Nelspruit.

La presse sud-africaine a vivement critiqué la SAFA pour cette erreur coûteuse qui a privé les Bafana Bafana de leur place en tête du groupe C des éliminatoires de la Coupe du monde.

Désormais, c’est le Bénin qui prend la tête du groupe C à deux journées de la fin grâce à une différence de buts supérieure (+1).

Analystes et anciens joueurs ont fustigé la gestion de l’affaire par la SAFA, la qualifiant de « honteuse » et « impardonnable », alors que les supporters se retrouvent abasourdis par une erreur évitable qui sape des années de progrès.