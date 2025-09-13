CAN 2025: Rabat lance le compte à rebours (VIDEO)

Le compte à rebours est officiellement lancé pour l’accueil, par le Maroc, de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, seulement 100 jours nous séparent désormais de ce grand rendez-vous continental.

Plusieurs villes marocaines ont déjà entamé leurs préparatifs pour l’événement, notamment Rabat, qui s’est parée d’une installation symbolique marquant le lancement du compte à rebours des 100 jours précédant l’ouverture du tournoi. Installé en plein cœur de la capitale, ce compte à rebours attire déjà l’attention des habitants et des visiteurs.

La compétition la plus prestigieuse d’Afrique se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Royaume accueille la CAN pour la première fois depuis 37 ans, après l’édition de 1988, remportée à l’époque par la sélection camerounaise.

Dans exactement 100 jours, la CAN rassemblera des supporters passionnés venus de tout le continent, et mettra en lumière l’excellence du football africain sur la scène mondiale.

À noter que le match d’ouverture opposera les Lions de l’Atlas aux Comores, le 21 décembre 2025, au stade Moulay Abdellah de Rabat.

