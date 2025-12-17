CAN 2025: renforcement de l’offre de restauration dans les aéroports du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office National des Aéroports (ONDA) annonce le renforcement et la diversification de l’offre de restauration dans les aéroports à la veille de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

« Alors que la CAN 2025 approche à grands pas, l’ONDA multiplie les initiatives pour offrir aux voyageurs et aux supporters du monde entier une expérience à la hauteur d’un événement sportif de premier plan », indique l’Office dans un communiqué, ajoutant que les aéroports se transforment pour devenir de véritables infrastructures d’accueil, où la restauration joue un rôle central.

En effet, les aéroports du Maroc continuent leur transformation et à l’approche de cette fête du football africain la cadence s’accélère, souligne la même source.

Dernière actualité en date, un restaurant McDonald’s ouvre à l’aéroport de Casablanca. À Marrakech, l’ouverture du Bacha Coffee apporte une touche locale et contemporaine.

Ces arrivées s’inscrivent dans la stratégie de l’ONDA visant à diversifier l’offre de restauration et à proposer aux passagers une palette de choix à la fois internationale et locale.

Le food court de Casablanca fait également l’objet d’un réaménagement total. Les espaces ont été repensés pour améliorer la circulation, offrir davantage de places assises, et créer une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’objectif étant de transformer les temps d’attente en moments agréables, où la restauration devient un atout de l’expérience client. Grâce à ces travaux, les passagers bénéficient d’une offre plus large et qualitative, allant des fast-foods aux concepts de restauration plus raffinés, en passant par des options locales et internationales.

Ces initiatives s’inscrivent particulièrement dans le contexte de la CAN 2025. Les supporters venus de toute l’Afrique et du monde entier trouveront dans les aéroports marocains des espaces pensés pour leur confort, leur détente et leur plaisir.

L’Office mobilise tous les moyens pour que l’expérience aéroportuaire soit à la hauteur de l’événement, avec des infrastructures modernes, des services fluides et une restauration diversifiée.

L’arrivée de marques internationales, le développement de concepts locaux innovants et la modernisation des espaces témoignent de la volonté de l’ONDA de faire de la restauration un élément central de l’expérience passager.

Cette dynamique contribue à valoriser l’image des aéroports marocains à l’international et à offrir aux visiteurs une première impression positive du Royaume.

Avec ces transformations, l’ONDA place le Maroc à la pointe de l’accueil aéroportuaire aux meilleurs standards internationaux.

En réinventant la restauration et les espaces de circulation, l’Office transforme chaque passage dans ses aéroports en une expérience unique, agréable et mémorable, et prépare ainsi le pays à recevoir les supporters, les équipes et les délégations de la CAN 2025 dans des conditions optimales.

