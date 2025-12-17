Arribat Center Rabat: Megarama inaugure sa première salle IMAX avec laser

La nouvelle salle IMAX avec laser du groupe Megarama Maroc a été inaugurée, mercredi à Rabat au centre commercial Arribat Center, offrant aux cinéphiles de la capitale une projection grand écran améliorée par une image plus minutieuse, un contraste renforcé et un son immersif.

Fruit d’un travail acharné, d’études techniques approfondies et de négociations directes avec les studios IMAX, cette nouvelle infrastructure offre une image d’une clarté saisissante qui accentue chaque détail, un écran géant incurvé qui remplit littéralement le champ de vision et donne la sensation d’entrer dans le film, des couleurs plus intenses et des contrastes profonds qui renforcent l’émotion, ainsi qu’un environnement sonore enveloppant où chaque note et chaque mouvement se déploient avec une présence étonnante.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du groupe Megarama Maroc, Cyril Audineau, a souligné que cette nouvelle salle de cinéma propose une expérience immersive inédite grâce à une combinaison de technologies de pointe.

M. Audineau a relevé que cette nouvelle salle, dotée de technologies de pointe, a été entièrement restructurée pour répondre aux exigences géométriques de l’IMAX, notant qu’un effort particulier a été consenti sur l’insonorisation et le traitement acoustique afin de supporter un son tridimensionnel de haute puissance tout en évitant la propagation des vibrations vers les espaces adjacents du complexe.

Sur le plan visuel, la projection dépasse la résolution 4K traditionnelle, offrant des contrastes révolutionnaires et une colorimétrie profonde, a fait savoir le directeur.

M. Audineau a, par ailleurs, souligné que l’ouverture de la salle coïncide avec la sortie nationale du film « Avatar : de Feu et de Cendres », le très attendu nouveau volet de la saga de James Cameron.

« Véritable événement mondial, ce troisième chapitre promet une exploration encore plus spectaculaire de l’univers de Pandora, avec des environnements inédits, une avancée technologique majeure dans les effets visuels. Projeté en IMAX, Avatar 3 offrira aux spectateurs de Rabat une expérience immersive optimale, au plus près des visions visuelles et sonores souhaitées par le réalisateur », a-t-il expliqué.

S’agissant des tarifs des billets, le directeur de Megarama Maroc a indiqué que le groupe a annoncé une politique tarifaire jugée « raisonnable », avec un supplément de 50 dirhams par rapport aux tarifs standards, conformément aux pratiques internationales pour ce type de prestations premium.

Avec cette nouvelle ouverture, Megarama Maroc poursuit sa mission d’élargir l’accès aux technologies cinématographiques de pointe et d’enrichir l’offre culturelle du pays, tout en consolidant la place du Maroc dans le paysage régional du cinéma premium.

Acteur incontournable du secteur cinématographique au Maroc, Megarama Maroc a réussi à devenir un lieu prisé des cinéphiles grâce à sa programmation riche et ses installations de pointe.