Un cadre du Real Madrid contracte une blessure

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a annoncé vendredi que son défenseur allemand Antonio Rüdiger souffrait d’une blessure musculaire à la cuisse gauche, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Touché à l’entraînement la veille du déplacement sur le terrain de la Real Sociedad pour la 4e journée de Liga, Rüdiger présente « une blessure au muscle droit antérieur de sa jambe gauche », selon le communiqué du club.

L’indisponibilité de Rudiger s’ajoute aux absences d’Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham et Ferland Mendy.

Leader de la Liga avec trois victoires en trois matches, le Real Madrid lancera sa saison en Ligue des champions mardi prochain à domicile face à l’Olympique de Marseille.

