inwi clôture à Tanger la 1ère édition de « La Caravane de la Fibre Optique »

L’opérateur global inwi a clôturé aujourd’hui l’étape finale de la première édition de sa tournée nationale « La Caravane de la Fibre Optique by inwi », un programme itinérant dédié à la promotion de l’intégration de la fibre optique dans les nouvelles constructions et à la sensibilisation des acteurs du secteur du BTP aux standards de connectivité de demain.

Placée sous la thématique : « Nouveau cadre réglementaire des infrastructures télécom : décryptage du Projet de Cahier des charges et enjeux pour les constructions neuves », cette rencontre a réuni l’ensemble des acteurs du BTP, de l’immobilier et de l’architecture autour des évolutions réglementaires à venir et de leur impact sur les nouvelles constructions. Elle a permis d’éclairer les professionnels sur les obligations techniques à anticiper, les exigences de connectivité pour les bâtiments de demain et le rôle déterminant de la fibre optique comme standard incontournable.

Cette étape de clôture a été marquée par la signature de trois conventions structurantes. La première a été conclue avec El Omrane Tanger-Tetouan-Al Hoceima, portant sur l’accompagnement et le soutien technique nécessaires pour intégrer la fibre optique dans les nouveaux lotissements développés par cet acteur majeur de l’aménagement.

Les deux autres conventions ont été signées avec la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) et le Conseil Régional des Architectes de Tanger, afin d’organiser des actions de formation et de sensibilisation sur les bonnes pratiques de déploiement des réseaux fibre optique, en conformité avec les nouvelles spécifications techniques minimales des infrastructures de télécommunications destinées au raccordement des constructions neuves.

À travers ces partenariats, inwi confirme son rôle de partenaire stratégique de l’écosystème BTP et renforce son engagement à accompagner la professionnalisation du secteur. L’opérateur global met au service des acteurs immobiliers son expertise technique, la mobilisation de ses équipes spécialisées et une vision claire des standards de connectivité qui façonneront les villes de demain.

Avec « La Caravane de la Fibre Optique », inwi réaffirme sa volonté de démocratiser l’accès à l’Internet Très Haut Débit, de moderniser le cadre bâti et de soutenir la transition vers un Maroc pleinement connecté.

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique nationale où la fibre optique est devenue un levier essentiel de compétitivité pour l’économie marocaine, mais également un critère clé d’attractivité pour les futures générations d’acquéreurs, soucieuses de disposer d’une connectivité fiable, rapide et durable au sein de leurs logements et espaces de travail.