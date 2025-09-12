WAC-KACM : déplacement massif des supporters du Kawkab à Casablanca

Les supporters du Kawkab de Marrakech organisent un grand déplacement à Casablanca ce vendredi, à l’occasion de la rencontre face au Wydad, comptant pour la première journée du championnat professionnel.

Les fans du Kawkab se sont massivement procuré leurs billets, puisque 5 000 tickets leur avaient été réservés. Ceux-ci ont été écoulés intégralement à Marrakech, alors qu’un marché noir s’est développé, faisant flamber les prix des billets de la zone 5, destinée aux supporters visiteurs.

La rencontre entre le Wydad et le Kawkab se joue ce vendredi à 20h00 au complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Il s’agit du premier match du club marrakchi depuis son retour en première division.

Par ailleurs, de nombreux supporters du Wydad ont rencontré des difficultés pour acheter leurs billets via la plateforme en ligne dédiée. Des problèmes techniques ont en effet empêché l’aboutissement de certaines transactions, un souci déjà relevé à plusieurs reprises lors de la saison dernière.