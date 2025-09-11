Ligue des Champions 2027 : on connaît la ville qui accueillera la finale

Le stade Metropolitano de l’Atlético de Madrid a été désigné pour accueillir la finale de la Ligue des Champions masculine en 2027, succédant à Budapest en 2026, a annoncé, jeudi, le Comité exécutif de l’UEFA.

Ce sera la deuxième fois que l’enceinte madrilène abrite l’ultime rendez-vous de la plus prestigieuse compétition européenne, après l’édition 2018-2019 remportée par Liverpool face à Tottenham, et la sixième organisée dans la capitale espagnole depuis 1956, dont quatre au stade Santiago Bernabéu.

Inauguré en septembre 2017, le Metropolitano dispose d’une capacité de 70.692 places et figure parmi les onze stades espagnols retenus pour accueillir des rencontres de la Coupe du monde 2030.

Le comité exécutif de l’UEFA a également attribué la finale de la Ligue des Champions féminine 2027 au Stade national de Varsovie, après l’Ullevaal Stadion d’Oslo en 2026.