Raja : Jawad Ziyat prépare le renouvellement du contrat de Belamri

Le staff technique du Raja Club Athletic envisage de dispenser le joueur Youssef Belamri de participer au match de son équipe contre le Fath Rabat, prévu ce week-end au Stade municipal de Kénitra, pour le compte de la première journée du championnat national.

Belamri n’a pas bénéficié de période de repos depuis sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations des joueurs locaux qui s’est tenue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Il a joué tous les matchs et contribué à la conquête du troisième titre du tournoi, avant de rejoindre immédiatement le stage de l’équipe nationale A.

Belamri a été titulaire lors des matchs des « Lions de l’Atlas » contre le Niger et la Zambie, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le staff médical du Raja a proposé à l’entraîneur Lassaâd Chabbi de ménager le joueur pour le match contre le Fath, afin d’éviter toute fatigue excessive ou risque de blessure.

Belamri sera présent lors de la deuxième journée, prévue mercredi prochain, opposant le Raja au Wydad Athletic Club au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Par ailleurs, Jawad Ziyat, président du Raja, prévoit de rencontrer Belamri pour discuter du renouvellement de son contrat, qui expire en juin prochain. Le Raja souhaite ainsi prévenir toute tentative de recrutement gratuit de Belamri par d’autres clubs, notamment après les performances remarquables affichées par le joueur avec les sélections locale et A.