Hakim Ziyech sur les tablettes de trois clubs de la Liga

Trois clubs espagnols sont désormais en lice pour s’attacher les services de Hakim Ziyech : Séville, Elche et le RCD Majorque. L’international marocain est en effet autorisé à s’engager avec un club en dehors de la période officielle des transferts selon les règlements de la FIFA.

Selon des médias espagnols, Majorque a rejoint la liste des clubs intéressés par Ziyech, dans le but de renforcer son attaque avec un joueur expérimenté en Europe et capable d’évoluer à plusieurs postes.

Elche avait été le premier à entrer en négociations avec le Marocain et était proche de conclure le transfert lors des dernières heures du mercato, mais les discussions ont finalement échoué.

De son côté, Séville cherche également à s’attacher les services de Ziyech, qui pourrait être contraint de revoir à la baisse son salaire annuel afin de se trouver un club et espérer un retour en sélection.

A noter que le mercato estival s’est achevé sans que Ziyech ne signe pour un club depuis son départ d’Al Duhail. Toutefois, la FIFA permet à tout joueur libre de s’engager avec un club en dehors de la période officielle des transferts.

N.M.