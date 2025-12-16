Météo Maroc: les fortes pluies et les chutes de neige se poursuivent ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 17 décembre 2025 :

– Pluies et averses localement orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines, les plaines de phosphates, Abda et Chiadma le matin.

– Pluies et averses localement orageuses sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Rif l’après-midi et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saïss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas au-delà de 1400 m.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -11/-02°c sur l’Atlas, de -01/06°c sur le Rif et les haut plateaux orientaux, de 12/14°c près des côtes et de 06/12°c partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur le Nord-Ouest du Royaume et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

S.L.