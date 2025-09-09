Lions de l’Atlas: Hamza Igamane encensé par l’Equipe

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant international marocain Hamza Igamane signe des “débuts tonitruants”, aussi bien avec son nouveau club du LOSC Lille (Ligue 1) qu’avec les Lions de l’Atlas, écrit le quotidien sportif français “L’Equipe”.

Dans un article sous le titre “L’inspiration géniale d’Hamza Igamane avec le Maroc face à la Zambie”, la publication spécialisée souligne que l’avant-centre “aime frapper fort d’entrée”, saluant sa performance, lundi soir, contre la Zambie (0-2), en qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026, “en marquant son deuxième but avec le Maroc d’une demi-volée lointaine du pied droit”.

Contre la Zambie, et alors que le Maroc est déjà qualifié pour le Mondial 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis, le nouvel attaquant du LOSC, aligné par Walid Regragui en soutien de Youssef En-Nesyri, a attendu la 47è minute pour bluffer le Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, commente le journal.

D’une demi-volée sans contrôle du pied droit depuis les 25 mètres, Igamane a trompé le gardien adverse, pas vigilant face au rebond fuyant de la tentative du numéro 21, se félicite-t-il.

Déjà auteur d’un doublé en une mi-temps pour sa première avec Lille face à Lorient le 30 août (7-1) en Ligue 1, le buteur de 22 ans s’est à nouveau distingué avec la sélection marocaine, fait observer l’auteur de l’article, rappelant qu’Igamane avait célébré sa première cape en débloquant son compteur vendredi face au Niger (5-0) et en délivrant même une passe décisive pour Azzedine Ounahi.

L’attaquant international marocain vient de s’engager avec le club lillois pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en 2030, en provenance des Glasgow Rangers.

