Ligue Europa : Igamane absent pour le déplacement de Lille chez les Young Boys

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Hamza Igamane, blessé lors de la précédente journée de Ligue 1, n’est pas retenu pour le match du LOSC Lille sur le terrain du club suisse du BSC Young Boys, prévu jeudi soir à Berne pour le compte de la sixième journée de la Ligue Europa de football.

« Hamza (Igamane) est touché aux adducteurs depuis la réception de l’Olympique Marseille vendredi dernier. C’est une blessure qui est souvent aléatoire, ce qui fait que c’est difficile de donner une durée précise de son absence », a affirmé mercredi son entraîneur Bruno Genesio, en conférence de presse d’avant-match.

« Je peux juste dire que c’est au niveau de l’adducteur droit. Il y a une décision qui sera prise aussi pour la CAN, par le sélectionneur marocain et ses équipes médicales en complète harmonie avec notre staff et le joueur. Ce genre de blessure est tellement aléatoire que c’est difficile de donner des délais sur cette zone de blessure », a-t-il expliqué.

Il a en outre indiqué qu' »il y aura des examens encore approfondis pour vraiment décider ce qui se passera pour Hamza. On en saura plus très rapidement ».

L’attaquant marocain était sorti sur blessure vendredi contre l’Olympique de Marseille, touché à l’adducteur droit, et n’a pas pris part aux séances d’entraînement de son club cette semaine.

Le LOSC Lille est actuellement 11è au classement de la Ligue Europa après cinq matches, avec un total de 9 points en trois victoires et deux défaites.