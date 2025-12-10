Hamza Igamane forfait pour la CAN 2025 ?

Walid Regragui doit trancher ce mercredi sur la participation de Hamza Igamane à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’attaquant de Lille avait été victime d’une blessure face à l’OM, lors du match comptant pour la 15e journée de Ligue 1.

Aujourd’hui, le sélectionneur national tiendra une réunion avec ses assistants et le staff médical de l’équipe nationale, en présence également du médecin de LOSC, afin d’évaluer la gravité de la blessure et de décider si Igamane pourra rejoindre les Lions de l’Atlas.

Cette décision survient à quelques heures seulement de l’annonce de la liste finale des joueurs retenus pour la CAN, prévue jeudi.

A.M.