Liga: après Araujo et Baldé, le FC Barcelone fait face à une nouvelle absence de marque

Par LeSiteinfo avec MAP

Touché jeudi dernier lors du match nul des Pays-Bas face à la Pologne (1-1), De Jong, 27 ans, avait quitté le rassemblement de sa sélection après avoir été remplacé à la 83e minute.

Sa participation à la rencontre de dimanche face à Valence, première sortie des Blaugrana à domicile cette saison, reste compromise.

Le Barça compte déjà plusieurs absences de poids, dont celles de Gavi, en soins après une blessure au genou, et d’Alejandro Balde, éloigné des terrains pour trois semaines à cause d’une lésion au biceps fémoral.

Par ailleurs, l’incertitude plane toujours sur la disponibilité du Camp Nou, dont la réouverture n’a pas encore été officiellement autorisée après plusieurs mois de travaux.