Le stade Moulay Abdellah va-t-il accueillir le prochain derby WAC-Raja ?

Plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières heures selon lesquelles le Wydad et le Raja de Casablanca souhaiteraient disputer le derby au stade Moulay Abdellah qui vient de rouvrir ses portes à l’occasion du match Maroc-Niger.

A ce propos, une source responsable de Le Site info a balayé ces rumeurs d’un revers de main, soulignant que ces allégations sont totalement fausses. «Le derby qui opposera les deux clubs casablancais se déroulera au complexe Mohammed V, comme à son habitude», a-t-elle tranché.

Et d’ajouter : «Ceux qui diffusent ces rumeurs cherchent uniquement à faire le buzz et à provoquer une crise entre les supporters marocains. Il est impossible que le derby se joue à Rabat».

Par ailleurs, notre source a tenu à exprimer sa joie et sa fierté après la réouverture du stade Moulay Abdellah, précisant que sa rénovation, aux côtés des autres stades, contribue au développement du football national et continental.

N.M. (avec M.A)