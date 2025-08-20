US Open : Sinner forfait pour le double mixte

Par LeSiteinfo avec MAP

Les organisateurs de l’US Open ont confirmé, mardi, le forfait du N.1 mondial Jannik Sinner et de sa partenaire Katerina Siniakova pour le tournoi de double mixte, à quelques minutes du début de la compétition.

L’équipe composée de Jannik Sinner et Katerina Siniakova s’est retirée du tournoi de double mixte, ont indiqué les organisateurs au lendemain de l’abandon de l’Italien, malade, en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Ils ont été remplacés par une paire 100% américaine, constituée de Danielle Collins et Christian Harrison, précise-t-on.

Le forfait de l’Italien, vainqueur en simple à New York en 2024, est annoncé à cinq jours du coup d’envoi des matches du tableau masculin.

Manifestement diminué, le N.1 mondial a jeté l’éponge lundi en finale du tournoi de Cincinnati alors qu’il était mené cinq jeux à zéro par son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (2e au classement ATP).