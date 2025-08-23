US Open: les principaux matches de la journée de ce dimanche
Voici le programme des principaux matches de la journée de dimanche à l’US Open:
Dimanche 24 août, premier tour des simples dames et messieurs:
. Court Arthur Ashe
Ben Shelton (USA/tête de série N.6) – Ignacio Buse (PER)
suivi de Aryna Sabalenka (BLR/N.1) – Rebeka Masarova (SUI)
Novak Djokovic (SRB/N.7) – Learner Tien (USA)
suivi de Jessica Pegula (USA/N.4) – Mayar Sherif (EGY)
. Court Louis Armstrong
Emma Raducanu (GBR) – Ena Shibahara
suivi de Emilio Nava (USA) – Taylor Fritz (USA/N.4)
Destanee Aiava (AUS) – Jasmine Paolini (ITA/N.7)
suivi de Daniil Medvedev (RUS/N.13) – Benjamin Bonzi (FRA)
. Grandstand
Jakub Mensik (CZE/N.16) – Nicolas Jarry (CHI)
suivi de Alexandra Eala (PHI) – Clara Tauson (DEN/N.14)
Emma Navarro (USA/N.10) – Wang Yafan (CHN)
suivi de Brandon Nakashima (USA/N.30) – Jesper de Jong
. Court N.6
Ugo Blanchet (FRA) – Fabian Marozsan (HUN)
…
. Court N.7
Nuria Parrizas Diaz (ESP) – Polina Kudermetova (RUS)
Adrian Mannarino (FRA) – Tallon Griekspoor (NED/N.29)
suivi de Jordan Thompson (AUS) – Corentin Moutet (FRA)
. Court N.12
Roberto Carballes Baena – Arthur Rinderknech (FRA)