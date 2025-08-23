Sport

US Open: les principaux matches de la journée de ce dimanche

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 août 2025 - 15:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme des principaux matches de la journée de dimanche à l’US Open:

Dimanche 24 août, premier tour des simples dames et messieurs:

. Court Arthur Ashe

Ben Shelton (USA/tête de série N.6) – Ignacio Buse (PER)

suivi de Aryna Sabalenka (BLR/N.1) – Rebeka Masarova (SUI)

Novak Djokovic (SRB/N.7) – Learner Tien (USA)

suivi de Jessica Pegula (USA/N.4) – Mayar Sherif (EGY)

. Court Louis Armstrong

Emma Raducanu (GBR) – Ena Shibahara

suivi de Emilio Nava (USA) – Taylor Fritz (USA/N.4)

Destanee Aiava (AUS) – Jasmine Paolini (ITA/N.7)

suivi de Daniil Medvedev (RUS/N.13) – Benjamin Bonzi (FRA)

. Grandstand

Jakub Mensik (CZE/N.16) – Nicolas Jarry (CHI)

suivi de Alexandra Eala (PHI) – Clara Tauson (DEN/N.14)

Emma Navarro (USA/N.10) – Wang Yafan (CHN)

suivi de Brandon Nakashima (USA/N.30) – Jesper de Jong

. Court N.6

Ugo Blanchet (FRA) – Fabian Marozsan (HUN)

. Court N.7

Nuria Parrizas Diaz (ESP) – Polina Kudermetova (RUS)

Adrian Mannarino (FRA) – Tallon Griekspoor (NED/N.29)

suivi de Jordan Thompson (AUS) – Corentin Moutet (FRA)

. Court N.12

Roberto Carballes Baena – Arthur Rinderknech (FRA)


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 août 2025 - 15:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page