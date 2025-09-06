Sélection nationale : le message fort de Regragui aux locaux

Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé qu’il ne fait aucune distinction entre un joueur évoluant dans le championnat local et un autre qui joue à l’étranger, soulignant que seuls le sérieux et la régularité dans les performances garantissent une place en équipe nationale.

Il a ajouté, dans des déclarations faites après la large victoire contre le Niger (5-0), qu’il avait convoqué Anas Bach pour remplacer Achraf Dari, blessé, précisant qu’il le connaît bien puisqu’il l’avait entraîné il y a quelques années au FUS de Rabat.

Regragui a également rappelé que plusieurs joueurs joueurs de la sélection actuelle ont débuté en championnat local, à l’image d’Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Youssef En-Nesyri, Hamza Igamane, Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi, Jawad El Yamiq et d’autres encore.

Enfin, il a souligné qu’intégrer l’équipe nationale est devenu aujourd’hui une tâche difficile, compte tenu de la grande qualité des joueurs et de la richesse des options disponibles, insistant sur le fait qu’aucun quota n’est réservé aux joueurs locaux ou aux professionnels évoluant en Europe.