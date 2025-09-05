Stade Moulay Abdellah de Rabat : mobilisation sécuritaire avant Maroc–Niger

Les abords du Complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat connaissent une grande effervescence matin avant la rencontre tant attendue entre la sélection nationale marocaine et son homologue du Niger.

Le Site Info a constaté l’ambiance qui règne autour de ce joyau architectural marocain, marqué par une présence sécuritaire renforcée et par le rassemblement de citoyens curieux de découvrir l’allure du stade, devenu une véritable fierté pour chaque Marocain.

Le complexe ouvrira ses portes quatre heures avant le coup d’envoi, afin d’accueillir les milliers de supporters attendus, après que l’ensemble des billets a été vendu. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.