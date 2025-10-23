Maroc-Algérie : le poste «Zouj Bghal» ouvert exceptionnellement

Le poste frontière « Zouj Bghal », entre le Maroc et l’Algérie, a été ouvert de manière exceptionnelle mercredi pour remettre un groupe de 21 Marocains, détenus dans les prisons algériennes pour migration irrégulière.

L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile a indiqué avoir suivi de près cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du traitement des dossiers des personnes portées disparues ou détenues parmi les candidats à la migration clandestine.

Dans un communiqué, l’association précise qu’elle reçoit presque quotidiennement de nouveaux dossiers liés à ce sujet, y compris ceux de 35 jeunes femmes incarcérées et de plusieurs hommes condamnés à dix ans de prison ferme en première instance. Elle affirme poursuivre ses efforts pour connaître le sort de ces détenus et exhorte les autorités algériennes à restituer les corps de plusieurs ressortissants marocains décédés.

L’organisation souligne également que de nombreux jeunes Marocains attendent encore les décisions et procédures de rapatriement depuis l’Algérie, réaffirmant son engagement à continuer de suivre tous les dossiers restants.

