PSG : le doublé d’Achraf Hakimi face à Brest (VIDEO)

Le PSG affronte Brest ce samedi en marge de la 9ème journée de Ligue 1. En première mi-temps, Achraf Hakimi a inscrit un doublé, permettant aux Parisiens de prendre l’avantage.

Servi par Vitinha, l’international marocain a ouvert le score à la 29ème minute de jeu avant de doubler la mise, dix minutes après, grâce à une passe de Kvaratskhelia.

H.M.