Sport
A la Une

PSG : le doublé d’Achraf Hakimi face à Brest (VIDEO)

Rédaction N25 octobre 2025 - 16:50

Le PSG affronte Brest ce samedi en marge de la 9ème journée de Ligue 1. En première mi-temps, Achraf Hakimi a inscrit un doublé, permettant aux Parisiens de prendre l’avantage.

Servi par Vitinha, l’international marocain a ouvert le score à la 29ème minute de jeu avant de doubler la mise, dix minutes après, grâce à une passe de Kvaratskhelia.

H.M.

 


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N25 octobre 2025 - 16:50


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page