Sport
A la Une
PSG : le doublé d’Achraf Hakimi face à Brest (VIDEO)
Le PSG affronte Brest ce samedi en marge de la 9ème journée de Ligue 1. En première mi-temps, Achraf Hakimi a inscrit un doublé, permettant aux Parisiens de prendre l’avantage.
Servi par Vitinha, l’international marocain a ouvert le score à la 29ème minute de jeu avant de doubler la mise, dix minutes après, grâce à une passe de Kvaratskhelia.
H.M.
La passe décisive de Vitinha pour Achraf Hakimi sur le premier but 😮💨
On est obligé de se lever et d’applaudir 👏
pic.twitter.com/ABuefoC6Rb
— 𝑽𝑰𝑻𝑰𝑵𝑯𝑨 𝑭𝑹 (@GioVitinha_) October 25, 2025