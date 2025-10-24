Mondial U17: le Maroc s’impose face au Costa Rica

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale féminine de football des moins de 17 ans a battu son homologue du Costa Rica (3-1), vendredi soir au Stade olympique de Rabat, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A en phase finale de la Coupe du Monde de cette catégorie.

Les buts de l’équipe nationale ont été inscrits par Mayssa Baha (4e minute et 39e minute sur penalty) et Fabiana Alfaro (77e minute, contre son camp), tandis que l’équipe costaricienne a réduit le score grâce à la joueuse Naima Moya (90e + 5).

(Développement suivra)