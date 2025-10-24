Maroc

Météo Maroc: le temps qu’il fera ce samedi 25 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 octobre 2025 - 23:09
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour samedi 25 octobre 2025 :

– Nuages bas très denses avec formations brumeuses et bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques Centre et les provinces sahariennes.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, le Sud-Est et la vallée de Moulouya.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, les versant Sud-Est, l’extrême Sud des provinces sahariennes et localement sur le Haut Atlas avec chasse-poussières par endroit.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/28°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs. – Température du jour en baisse sur les plaines Nord et Centre et en hausse à stationnaire partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit , et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

