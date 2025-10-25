Nouvelle hausse du prix du poulet au Maroc

Les prix du poulet continuent de grimper de manière inquiétante à Casablanca, atteignant ce samedi matin 14 dirhams le kilogramme sur les marchés de gros.

Un professionnel du secteur, contacté par Le Site Info, a indiqué que dans certains quartiers, le prix du poulet a même atteint 18 dirhams le kilo, suscitant la colère aussi bien des consommateurs que des professionnels.

La même source a précisé que cette flambée des prix touche la plupart des villes marocaines et qu’elle s’explique par plusieurs facteurs.

Il a ajouté que cette hausse perturbe fortement les ménages marocains : lorsque les prix de la viande rouge augmentent, les citoyens se tournent généralement vers la volaille, mais avec ces augmentations vertigineuses, beaucoup se retrouvent désormais dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins en viande.