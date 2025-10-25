Sport

VIDEO. L’équipe nationale féminine s’incline en match amical face à l’Écosse (1-2)

Rédaction M25 octobre 2025 - 09:59

L’équipe nationale féminine A s’est inclinée sur le score de 1-2 contre l’Écosse en match amical disputé, vendredi soir, au Stade Père Jégo de Casablanca.

La sélection nationale a marqué son unique but à la 80e minute grâce à Elodie Nakkach, tandis que les deux buts de l’équipe écossaise ont été inscrits par Erin Cuthbert (41e) et Caroline Weir (90e)

Les protégées de Jorge Vilda disputeront la semaine prochaine un deuxième match amical face à l’équipe haïtienne. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un stage de préparation des Lionnes de l’Atlas au Complexe Mohammed VI de football à salé.


